Jüngere Nutzer zahlungsbereiter

Free Content-Erbsünde

58 Prozent sehen keinen Grund für journalistische Leistungen in digitalen Medien zu bezahlen. Acht Prozent bezahlen diese Services bereits. Ganz deutlich zeigt sich auch, dass jüngere Nutzer, die beispielsweise Games, Musik, etc. im Web bezahlen eher bereit sind auch Content auf Newsportalen zu bezahlen. Die Bereitschaft für diese Inhalte zu bezahlen ist in Europa und Nordamerika am geringsten ausgeprägt. In diesen Regionen ist Free Content auch am längsten verfügbar.