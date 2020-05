Jüdisches Museum aktualisiert Online-Auftritt

Darauf wurde das Konzept der Wiener Digital Manufaktur aufgebaut und umgesetzt. Optisch spiegeln sich Erinnerung in Sepia-Tönen, Grau-Nuancen, schattierte Textausschnitten und Hoffnung in lebendigen, kräftigen Farben oder einem schlagenden Herzen wider. In der Realisierung wurde auf Einfachheit, Interaktivität und effiziente Kommunikation wert gelegt.