Journalistisches Outsourcing

usa // Texte von der Stange aus Indien? Günstig produziert wegen der niedrigen Personalkosten und daher mit entsprechendem Deckungsbeitrag ausgestattet. In den USA ist diese Art des Outsourcings Realität geworden. Das digitale Lokal-Organ Pasadena Now läßt gerade mit dieser Form der Auslagerung aufhorchen. Indische Journalisten verfolgen via Podcast oder Live-Stream die an die 14.000 Kilometer entfernten Vorgänge in Pasadena und liefern die Berichte dazu. Die Idee dazu hatte Pasadena Now-Gründer James Mcpherson. Musste er sich anfangs gehässige Kommentare gefallen lassen, beginnt der Leidensdruck in der US-Medienwirtschaft die Idee in einem immer gefälligeres Licht zu tauchen. Der Spiegel, Nr. 52, Seite 72