Journalistische Gegenwart

at // Exakt festgelegte Bestimmung was und wie berichtet werden darf. Einschränkung auf ein ausgewähltes Medium. Verbote, Informationen über andere Medienkanäle zu verteilen. Rigide Akkreditierungsbestimmungen. Vordefinierte Kamerawinkel. Durch Nachsichtkameras überwachte Film-Vorschauen. Die Punkte der Liste mit der Journalisten in ihrer Alltagsarbeit kontrolliert und schikaniert werden, wird immer länger. Und unter Vorspiegelung fadenscheiniger Exklusivität erhalten Öffentlichkeitsarbeiter unterschriebene Veröffentlichungsverträge. Eine Analyse dieser Medienalltag-Selbstverständlichkeit liefert der Falter. Falter, Nr. 44, Seite 24