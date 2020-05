Journalismus im Niedergang

Erwartete Insolvenzen

Laut einer Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism-Umfrage unter den Mitglieder der American Society of News Editors und der Radio Television Digital News Association sind 48 Prozent der Print-Journalisten der Ansicht, dass ihre Arbeitgeber ohne einem neuen ertragskräftigen Erlösstrom innerhalb von zehn Jahren insolvent sein würden. 31 Prozent glauben sogar, dass ihre Betrieb innerhalb der nächsten fünf Jahre am Ende sein könnten. 75 Prozent der befragten Zeitungsjournalisten würden es ernsthaft in Erwägung ziehen von der Regierung oder von Interessensgruppen finanziell unterstützt zu werden. Genauso viele Journalisten sagen auch, dass die Medienunternehmen für die sie tätig sind derzeit nicht über diesen Finanzierungsweg nachdenken. Die TV-Journalisten sind zwar optimistischer was die finanziellen Ressourchen ihrer Gesellschaften anbetrifft jedoch noch pessimistischer punkt journalistischer Qualität.