Josef und sein Bruder

at // Zwei die gemeinsame Ziele haben sind zwangsläufig erfolgreicher als einer. Kruder & Dorfmeister, Rossacher & Dolezal, Farkas & Waldbrunn oder Stermann & Grissemann beispielsweise. Auch in der Politik funktioniert das Zweier-Prinzip wie an Bundeskanzler Werner Faymann und Staatsekretär Josef Ostermayer zu erleben ist. Beide verbindet eine langjährige politische Vergangenheit mit einer hohen Vertrauensbasis und mit einer klaren Aufgabenverteilung. Das trägt Ostermayer die Betitelung "Schattenkanzler" ein. Die Medienbranche hat damit zumindest die Sicherheit, dass sie wenn sie mit Ostermayer zu tun hat, es auch mit dem Kanzler zu tun hat. Ob das nicht ein Fortschritt gegenüber den früheren, politischen Medienagenden-Konstellationen ist?