Rückschau auf die großen Duelle

Es gibt Dinge, die würde man seinen größten Feinen nicht antun. Seinen Kollegen, mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet, schon gar nicht. Anders ist das im Fall der beiden Brachialkomiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die mit ihrer Sendung " Joko gegen Klaas – Duell um die Welt" Kultstatus erreicht haben.

In der Sendung geht es immer darum, dass einer den anderen in absurde Mutproben schickt. Die beiden werden getrennt voneinander in verschiedene Länder auf der ganzen Welt geschickt und bekommen jeweils vom anderen eine Aufgabe gestellt.