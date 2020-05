intUnter Steve Jobs reifte Apple zu einem "Gesamtkunstwerk". Die Marke, die Produkte und die Werbekampagnen sind ein Teil der Popkultur geworden. atmedia.at liefert hier eine Rückschau auf Apple-Spots die den Spirit von Jobs - "Think different" - auf den Punkt bringen. Der Reise beginnt bei "1984" über "Silhouettes" sowie ein Beispiel für die Serie "Mac vs. PC" zu "Calamari" für das iPhone, "Envelope" für das Macbook Air und endet beim iPad: