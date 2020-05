Joan Rivers: Hollywoods "größte Klappe" schweigt nun

Humor bewies Joan Rivers bis zum Schluss: "Ich bin 81. Mich kann es jede Sekunde erwischen. Ich könnte gleich hier umkippen und ihr könntet sagen ,He, ich bin dabei gewesen!‘",soll sie am Tag ihrer letzten Vorstellung gesagt haben. Nur Stunden später hatte sie während einer Operation einen Atemstillstand und fiel ins Koma. Das war vor einer Woche. Am Mittwoch starb die Komikerin in Manhattan. Davor war sie fast fünfzig Jahre im Showgeschäft. Ihren ersten Auftritt hatte Rivers 1965 in der "Thonight Show" von Johnny Carson. Nur drei Jahre später stand das erste Mal ihr Namen in einem Showtitel – es sollten noch einige folgen, unter anderem die "The Joan Rivers Show", für die sie einen Daytime-Emmy gewann. Ebenfalls trägt ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ihren Namen.