Jetbull.com = Red Bull?

int // Jetbull.com apostrophiert sich als "einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Onlinewetten und -spielen auf dem europäischen Markt". Das Unternehmen, die Jetbull UK Limited, hat seinen Sitz im britischen Birmingham. Unweigerlich drängt sich hier auf, dass dies ein Red Bull-Unternehmen sei. Indizien dafür: der Name Jetbull, das rote Logo mit Stierkopf, der Botschafter und frühere Red Bull-F1-Pilot David Coulthard sowie ein Promotion-Auftritt von Jetbull.com bei Red Bull Crashed Ice in Prag.