Jenzer im FEDMA-Vorstand

at, euAnton Jenzer, Präsident des Dialog Marketing Verbandes Österreich, wurde in den neunköpfigen Vorstand des europäischen Dachverbandes Federation of European Direct and Interactive Marketing gewählt. Jenzer kann in dieser Funktion unmittelbar an den Rahmenbedingungen für die von der EU geplante Verschärfung für den Cookie-Einsatz mitwirken.