Jemand wartet auf dich

Europaweite Kampagne

Transportiert wird sie via TV, Print und Online. Die Kampagne wird in insgesamt 14 Märkten eingesetzt. In der ersten Phase wird sie in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden ausgerollt. Kernsujets sowie die optische Bildsprache sind auf Parship bereits zu sehen. Leagas Delaney ist seit Ende Mai die neue Kreativagentur von Parship.