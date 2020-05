JCDecaux wächst wieder

Werbeerlöse steigen

Das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum betrug von Jänner bis März plus 5,6 Prozent. Und der reine Werbeerlös-Umsatz stieg in dem Zeitraum um 6 Prozent. Am deutlichsten zog im ersten Quartal der Geschäftsbereich Street Furniture an. Dieser Umsatz stieg um 23,5 und das organische Wachstum um 9,0 Prozent.