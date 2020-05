JC Decaux-Gewinn bricht ein

int // Die JC Decaux Group veröffentlichte das Betriebsergebnis 2008. Trotz Umsatzwachstums von 2,9 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, organischem Umsatzwachstums um 6,3 Prozent, verschlechtert sich das EBIT-Ergebnis um 32,5 Prozent auf 236,4 Millionen Euro. Der Netto-Gewinn geht um 51,1 Prozent von 221 Millionen Euro 2007 auf 108,1 Millionen Euro zurück. Jean-Charles Decaux, Chairman und Co-CEO der Gruppe, resümiert das letzte Jahr so: "In 2008 we had a good first half but an increasingly challenging second six months. ... In 2009 - with economies slowing down at rates rarely seen before - this will inevitably lead to reduced advertising budgets, increased competition between media, and increasingly reduced visibility."