Jauch wählt den F.A.Z.-Joker

Jauch moderierte die TV-Show von Beginn an und prüfte in "weiter über tausend Sendungen" Kandidatinnen und Kandidaten. In dieser Zeit schafften acht Teilnehmer den Millionen-Gewinn.



Das Sujet ist ab 17. Mai 2014 in Zeitung und Zeitschriften platziert. Also auch in der F.A.Z. und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Länger als Wer wird Millionär? gibt es die Kampagne Kluge Köpfe. Sie wird seit 1995 vom F.A.Z. als Markenkommunikationsinstrument eingesetzt und zeigt prominente Leserinnen und Leser, die in ein jeweils aktuelles gesellschaftlich relevantes Thema und Ereignis eingebettet sind.



Zu Jauchs Vorgänger aus der Pop-Kultur zählen Lisa Simpson aus der TV-Serie Die Simpson's, die Schauspielerin Maria Furtwängler in ihrer Rolle als Kommissarin der öffentlich-rechtlichen Krimi-Serie Tatort oder auch die Südtribüne im Signal-Iduna-Stadion von Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp, dem Trainer der Bundesliga-Mannschaft.



Das neue Sujet ist, wie gehabt, eine Arbeit von Scholz & Friends.