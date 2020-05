Sechs Fragen

Konkret geht es um digitale Schatzsuche. Das Prinzip ist einfach: künftige Teilnehmer erhalten einmal pro Woche - derzeit ist der Freitag und 19 Uhr definiert - sechs Fragen, die online zu recherchieren sind, gestellt. Die Lösung jeder Frage ist eine Zahl. Jeweils drei Fragen ergeben Koordinaten, die wiederum zu einen exakt lokalisierbaren Ort auf dem Planeten führen.



"Der Eiffelturm, der Mount Everest, Schönbrunn oder ein Tempel in Kathmandu können die Schätze beherbergen, die wir verstecken", erklärt der Gründer. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um virtuelle Schätze und deren Sucher müssen nicht Flugzeuge, Schiffe, Züge oder sonstwas entern, um, wie Phileas Fogg ans Ende der Welt zu reisen. Nein, Janana's Gold ist vom PC, Laptop, iPad, etc. und via Google Maps zu bergen. Weberberger: "Die Schnellste oder der Schnellste gewinnt!". Die Lösung eines Rätsel kann zwischen acht und zwanzig Minuten dauern, zeigten die bisherigen Tests.



Die Idee entspringt dem Geocaching. Denn Weberbergers Compagnon Voglmayr ist ein leidenschaftlicher Geocacher also Schatzsucher via GPS-Gerät. Janana's Gold können Teilnehmer einzeln oder als Team spielen. Wobei die Team-Teilnahme an diesem Social Gaming-Angebot sowohl die Schnelligkeit als auch das Vergnügen erhöht.



Weberberger: "Schließlich gilt es ja Wissen und Erleben zu teilen." Darüber hinaus ist die Preis-Ausschüttung von der Höhe der Teilnehmerzahl abhängig. "Je mehr Spieler umso mehr und umso besser dotierte Preise", verrät Weberberger. Jene, die die Hauptpreise wegen der Schnelligkeit anderer verpassen, werden mit Badges belohnt, die wiederum auf den Status innerhalb der Schatzersucher-Community wirken.