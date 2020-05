us // jajah geht mit der IP-Telefonie-Lösung "JAJAH@call" in die Beta-Phase. Partner dieses Testlaufs ist Twitter. jajah-Nutzer mit einem Twitter-Account können damit via Twitter kostenlos telefonieren. Dazu ist keine Telefonnummer und nur ein Twitter-Name notwendig. Mittels "@call@username" kann mit einem Follower ein kostenloses Zwei-Minuten-Gespräch geführt werden.