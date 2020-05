int // Volkswagen wird in Cannes zum "Advertiser of the Year" gekürt. Der Autokonzern wird für sein inspirierendes und innovatives Marketing sowie für die Ermutigung seiner Agenturen zu außergewöhnlicher Kreativarbeit ausgezeichnet. Terry Savage, Chairman des Cannes Festival, wird diese Auszeichnung Jochen Sengpiehl, Senior Vice President Marketing bei Volkswagen, am 27. Juni in Cannes überreichen. Im Vorjahr war Procter & Gamble Advertiser of the Year.