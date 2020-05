Jahrbuch der Werbung mit Gold, Silber und Bronze

Denn mehr Preise stimulieren unter Umständen auch die Wettbewerbslust und den Glanz, dieses drei Märkte berücksichtigenden Wettbewerbs. Die Kategorie-Zahl - Film, Digitale Medien, Print, Audio, Direktmarketing, Out of Home, Promotion und Integrierte Kampagnen - blieb dagegen gleich.



Das Teilnahme-Prinzip ist hoffentlich klar: Das Einreichen und Mitwirken an der zu erfolgenden Auswahl beispielshafter Kreativität in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist kostenfrei. Wird ein eingereichtes Kommunikationsprojekt oder mehrere Kampagnen mit Megaphonen markiert und damit Anwärter auf eine Nennung und Präsentation im Jahrbuch der Werbung dann fallen Kosten an.



Bis 19. Oktober 2012 läuft die, soebene begonnene Einreichfrist. Beiträger, die bis 14. September 2012 eingereicht werden und später ein Megaphone erhalten, werden auch noch mit einem Rabatt für die Ausweisung im Buch belohnt.