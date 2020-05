Jahr mit ungewissem Ausgang

de // Publicis Groupe-Chairman und CEO Maurice Lévy erklärte gestern ohne Umschweife: "Wir glauben, dass wir einem schwierigen Jahresende 2008 und einem Marktrückgang 2009 gegenüberstehen." Bei Interpublic Group of Cos und auch bei Aegis Media stellt man das Stoppen und Verschieben von Werbekampagnen fest. Interpublic-CEO Michael Roth: "Die Wirkung, die das zunehmend unsicher und schwankende Geschäftsumfeld auf unsere Branche haben wir, ist noch nicht ganz klar." Jedenfalls wird begonnen zu sparen, umzuschichten, zu restrukturieren und global tätige Unternehmen schrauben die Wachstumsziele in Hoffnungsmärkten hinauf. Financial Times Deutschland, Seite 6