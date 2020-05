Jaguar fährt Billboard

Und das Ergebnis sieht so aus.



Der Werbeträger geht in der vorliegenden Lösung einen unüblichen Weg. Das Billboard steht über der Navigation und über dem Header der tragenden Website. International üblicher ist, das Format zwischen die Navigation und den Content also zwischen die Nutzer-Aktion auf einem Werbeträger zu platzieren.



Das ORF.at-Billboard hat ein Maß von 800x206 Pixel. Damit unterscheidet es sich schon vom US-Vorbild, das mit 970x250 Pixel modelliert ist. Und es unterscheidet sich auch zu den deutschen Varianten, die in den Größen-Varianten von 800x250 oder 770x250 Pixel daherkommen können.



Der Inventarsplatz den das Format bei ORF.at einnimmt, ist eine Single-Platzierung, ist mit einem Close-Button ausgestattet und nur dynamisch buchbar.



Das Billboard charakterisiert sich in dieser Kampagne, erklärt Mediaedge:cia-Planer Mirko Popofsits durch seine Platzierung innerhalb des Werbeträgers, durch die unmittelbare Positionierung im jeweiligen Content-Umfeld sowie durch die Größe und dem Impact, der durch den Rich Media-Einsatz möglich wird.



atmedia.at