Jagger macht Skiny heiß

Die Agentur realisiert für Skiny den dritten Flight der Who Cares-Kampagne. Deren Geschichte dreht sich um Spontaneität, veranschaulicht anhand von Reisen durch Europa. Ohne Ziel, ohne Hotel, einfach so! Denn: Who Cares!



Die Kampagne ist in Lifestyle- und Mode-Magazinen platziert. Frau Jagger wurde von Fritz Hauswirth fotografiert.



atmedia.at