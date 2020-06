Jänner-Quoten: ORF rückläufig, Private stabil

Der ORF musste im Jänner trotz erfolgreicher Wintersport-Übertragungen Rückgänge beim Marktanteil hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr verlor ORFeins von 16 auf 15,2 Prozent, ORF2 von 22,6 auf 20,9 Prozent Marktanteil.

Beide Sender erreichten insgesamt 36 Prozent Marktanteil – im Vorjahr waren es noch 38,6 Prozent. Stärkster deutscher Sender in Österreich war RTL.

In der Liste der zehn reichweitenstärksten ORF-Sendungen haben sich Skifahren und Co. gleich sieben Mal platzieren können. So verfolgten etwa durchschnittlich 1,579 Mio. Seher den zweiten Durchgang des Herren-Slaloms in Schladming (50 Prozent Marktanteil). Die Entscheidung des Skisprungbewerbs in Bischofshofen ließen sich 1,488 Mio. Zuschauer (63 Prozent Marktanteil) nicht entgehen, was Vierschanzen-Tournee-Rekord bedeutet. Wenig Bewegung herrschte bei den heimischen Privatsendern und der deutschen Konkurrenz.