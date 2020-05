Jaenickes Kampf gegen Plastik

Mit Jaenickes Hilfe und Bekanntheit propagiert SodaStream für Weniger Flasch, mehr Umweltschutz.



Das Unternehmen lanciert eine Awareness-Kampagne in der Verbraucher auf die mit der Erzeugung und bis hin zur Entsorgung reichenden Problematik von Plastikflaschen sensibilisiert werden sollen. Klarerweise geht es auch um die umweltschonende Alternative SodaStream. Jaenicke wird an Projekten des Unternehmens mitwirken. SodaStream peilt eine langfristige Zusammenarbeit mit Jaenicke an.



atmedia.at