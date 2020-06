J.R. Ewing stirbt am Montag nur auf SuperRTL

Der ORF hat die Ausstrahlung der Serie „Dallas“ wegen schwacher Quoten abgebrochen. Wann und ob der ORF die restlichen Episoden der zweiten Staffel zeigt, steht noch nicht fest. Laut ORF werde „Dallas“ „auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen.“

Der Schritt des ORF erfolgte just vor jener quotenträchtigen Folge, in der J. R. ( Larry Hagman) erschossen wird. Unverdrossene Fans können nun auf SuperRTL ausweichen. Der deutsche Privatsender zeigt die Folge „Alles oder gar nichts mehr“ am kommenden Montag um 20.15 Uhr.