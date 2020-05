Iventa und 2woa drehen für Austrian Power Grid

Die auf Personal-Entwicklung und Media-Leistungen im Bereich Human Resources spezialiserte Iventa und die in Linz ansässige Online- und Mobile-Agentur 2woa realisierten für Austrian Power Grid einen viereinhalb-minütigen Film. Der führt die Zielgruppe in drei Phasen an das Ausbildungsangebot des Stromnetz-Betreibers heran.



In der ersten Phase des Films, erklärt Alexander Holzhammer, der Geschäftsführer und Kreativdirektor von 2woa, den Storytelling-Ansatz, geht es um eine Welt ohne Strom. Darauf folgt ein "emotionaler Einstieg in das Thema Elektrizität und in die Austrian Power Grid. Holzhammer: "Die Lehrberufe bilden den dritten Teil dar."

Die in dieser letzten Phase, die der Überzeugung dient und konvertierende Kommunikationswirkung haben soll, notwendigen Argumente kommen aus Gründen der Authentizität von Lehrlingen des Unternehmens. "Am wirksamsten ist in derartigen Entscheidungssituationen der Rat Gleichaltriger", betont Alice Reichfeld, bei Austrian Power Grid für Personal-Marketing und Recruiting verantwortlich. Und "Kommunikation auf Augenhöhe", fügt sie hinzu.

Credits:

Auftraggeber: Austrian Power Grid; Recruiting/Personalmarketing: Alice Reichfeld;

Employer Marketing Agentur Iventa; Projekt-Management: Silke Kurtz;

Kreativ-Agentur: 2woa communication; Geschäftsführer/Kreativdirektor: Alexander Holzhammer; Kundenbetreuung: Lukas Leitner.