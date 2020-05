Iventa kleidet sich neu ein

Das Personal-Managment-Unternehmen durchläuft einen kommunikativen Erneuerungsprozess, in dessen Rahmen die Marken-Positionierung nachjustiert und der visuelle Auftritt adaptiert wurde.



Im Zentrum stand dabei der Ausbau des Logos. Einerseits mit der Tagline The Human Management Group und andererseits mit einem Farbbalken als Logo-Zusatzelement, der mehr Dynamik vermitteln und Aufmerksamkeit in Printmedien garantieren soll. Geschäftsdrucksorten, Broschüren und Dialogtools wurden dementsprechend angepasst. Und Iventa.at wurde gemeinsam mit pixelwings zu einem Bewerberportal ausgebaut.

Credits:

Auftraggeber: Iventa Management Consulting; Martin Mayer, Sonja Steur;



Agentur: straberger conversations; Konzeption: Michael Straberger, Peter Rauch, Viktoria Seregi; Kundenberatung: Viktoria Seregi.



