eu // Irland und Nordirland können ihren Bedarf an Red Bull-Sports decken. Mit der April-Ausgabe von The Red Bulletin wird die grüne Insel via Irish Independent und Belfast Telegraph versorgt. Damit erhöht sich die Gesamtauflage des Titels auf 2,1 Millionen Stück. Die aktuellen Hefte stehen in der deutsch- und englischsprachigen Redbulletin.com-Version als pdf-Ausgaben zur Verfügung. atmedia.at