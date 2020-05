IQ mobile sozial

Awareness- und Fundraising-Kampagne

die möwe bekommt von IQ mobile eine Awareness- und Fundraisingkampagne. Damit sollen deren Adressaten für das Thema Gewalt gegen Kinder sensibilisiert und auf die Beratungsleistungen der Organisation für Gewaltopfer aufmerksam gemacht werden. Am 18. und 19. Dezember wird die Kampagne, die an berufstätige 30- bis 45-Jährige adressiert ist, realisiert und dient zum Spendensammeln. IQ mobile gestaltet die Werbemittel, die auf verschiedenen Werbeträgern platziert werden sowie die Landingpage. Weiters wird die Zielgruppe mittels SMS angesprochen.



Für die "Rote Nasen-Läufe" wurden an 6.000 Empfänger Aktivierungs-SMS, in der ein Link integriert war, gesendet. Dieser Link führte zu einer Landingpage auf der sich Laufteilnehmer mit ihren Mailadressen anmelden konnten. Das SMS-Anmeldetool stellte IQ mobile.



