IQ mobile handelt

Parallel dazu wurde eine Location Based-Promotion in der Umgebung der beiden Niederlassungen realisiert. Kunden, die in der Nähe der beiden Filialen leben und über dessen Permissions IQ mobile verfügt, erhielten die Promotion-Gutscheine per SMS.



Ein ähnliches Promotion-Projekt wurde mit bauMax-Kunden, die Newsletter-Abonnenten des Retailers sind, durchgeführt. Das Gutschein-Angebot erfolgte via Newsletter. Ein Link führte die Nutzer zu einer Rufnummern-Eingabeseite. Als Danke für die Nummer-Weitergabe erhielten die Promotion-Teilnehmer einen SMS-Gutschein. Hiermit konnte bauMax die Datenbasis seiner Leads ergänzen und eine exakte Erhebung der Conversions durchführen.

Assinger ruft zurück

Um die Effektivität der Promotion zu erhöhen, musste Armin Assinger für RWA Lagerhaus ans Telefon. Der (sic!) Testimonial und Quizz-Master stellte den Teilnehmern im Rahmen der Voice/Video-Callback-SMS-Promotion eine Frage. Die Teilnehmer meldeten sich per SMS zur Aktion an. Assinger meldete sich, abhängig vom Mobiltelefon-Typ, per Video- oder Sprachanruf. Die Antwort erfolgte per Tastendruck. Die Teilnahmer wurden wiederum per SMS über den Sofortgewinn und den Aufstieg in die Hauptpreis-Verlosungsrunde informiert.



Im Mittelpunkt dieser Aktionen, resümiert IQ mobile-Geschäftsführer Harald Winkelhofer stand die unmittelbare Beeinflussung von Kaufentscheidungen am Point-of-Sale und die Kundenbindung.



