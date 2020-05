at // Aleksandra Schmid wird als "Region Manager Eastern Europe" bei IQ mobile tätig sein. In dieser Funktion ist sie für das Mobile Marketing-Geschäft des Unternehmen in den Märkten Bosnien, Kroatien, Slowenien und Serbien sowie die Expansion in weiteren süd- und osteuropäischen Märkten verantwortlich. Schmid kommt von VeriSign und ist Gründerin des Networking-Events Mobile Monday.