IQ mobile betreut Kettner

Kunden binden und neue gewinnen

In dem erwähnten Probelauf wurden rund 10.000 Kettner-Kunden per SMS um ihre Einwilligung zum mobilen Dialog gebeten. Laut IQ mobile-Geschäftsführer Harald Winkelhofer war die Response-Quote von zehn Prozent für Kettner das entscheidende Kriterium daraus ein langfristiges Kundenbindungs- und Promotioninstrument zu entwickeln. Winkelhofer: "Die geplanten CRM-Kampagnen von Kettner werden sich auf der einen Seite darauf konzentrieren mit den bisher gesammelten Daten zu arbeiten und die Beziehung zum Kunden zu intensivieren." Der Auftraggeber beabsichtigt via SMS Einzelkunden, Kundengruppen oder dem gesamten Kundenstock spezifische Informationen, Sonderangebote, Gutschein-Aktionen oder persönliche Nachrichten zuzustellen. Winkelhofer: "Auf der anderen Seite ist es erklärtes Ziel, Neukunden zu gewinnen. Beispielsweise durch Member-get-Member-Aktionen oder durch die Möglichkeit, dass sich Kunden zum mobilen Kundenclub anmelden können."



atmedia.at