uk // Das morgige Europa League-Match Rapid Wien gegen Celtic Glasgow ist die erste Live-Übertragung via iPhone-Applikation in Großbritannien. Der britische Broadcaster Five entwickelte mit dem Online-TV-Spezialisten Livestation die Anwendung. Britische Fussball-Fans können um umgerechnet 4,35 Euro alle Donnerstag-Spiele des Turniers während der Spielsaison 2009/10 auf dem iPhone sehen.