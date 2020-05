iPad-Premiere

Alle drei Portal stehen im App-Store in der Rubrik Nachrichten in der für das Endgerät optimierten Version zur Verfügung. Mario Mally, medienhaus.com-Geschäftsführer: "Wir setzen stark auf mobile Endgeräte und bieten den Usern unsere Angebote immer auf dem geradet neuesten Stand der Endgerätetechnologien an." Und aus vermarktungstechnischer Sicht, erklärt André Eckert vom Onlinevermarter austria.com/plus, "ist es unabdingbar seine Angebote auf jeder nur möglichen technischen Plattform oder jedem Endgerät zur Verfügung zu stellen". Denn, ergänzt Eckert, die werbetreibende Wirtschaft möchte schnell und unkompliziert mit ihren Botschaften vor allem junge und mobile User erreichen.



