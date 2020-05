iPad-Nutzung in Schlafzimmer, Bad und Küche

Lean-Back-Gerät

Auch die Laptop-Verwendung ging um 39 Prozent zurück. Für 53 Prozent der britischen iPad-Nutzern steht auch die Konsumation von Entertainment-Content im Vordergrund bei der Lean-back-Nutzung des Endgeräts. Für 18 Prozent steht ein funktioneller Verwendungszweck im Vordergrund.



87 Prozent der iPad-Besitzer verwenden ihren Tablet-PC täglich. 26 Prozent beschäftigen sich zwischen einer halben und einer Stunde, 32 Prozent bis zu zwei Stunden und 24 Prozent mehr als zwei Stunden mit den über das Endgerät zugänglichen Inhalten.

iPad statt Zeitung auf der Toilette

63 Prozent der Besitzer, ergab die Seven-Analyse, sind keine Early-Adopter sondern kauften das iPad erste in der Phase, in der es als etabliert und akzeptiert gilt.



Die privaten Hauptnutzungsplätze des iPad sind das Wohnzimmer-Sofa, das Schlafzimmer, die Küche und für 20 Prozent der Männer ist das iPad auch Begleiter auf der Toilette.



Die wichtigsten Aktivitäten mit dem Gerät sind Internet-Surfen, E-Mail-Kommunikation, Games, Social Networking, die Produkt- und Service-Suche, das Lesen von Büchern, Musikhören, Shopping. 13 Prozent der iPad-Nutzer lesen Magazine und 11 Prozent schauen TV-Inhalte.

Free-Apps bevozugt

Als Käufer von Paid-Apps gelten 16 Prozent. 84 Prozent bevorzugen Free-Apps. Im Schnitt hat jeder britische iPad-Nutzer 18 Free- und 10 Paid-Apps auf seinem iPad. Kritische Faktoren für die Bezahlung sind für knapp zwei Drittel Briten die Einfachheit des Bezugs und der Nutzung einer App, deren Content und deren Preis.



Für die Verbreitung von Apps sind Mundpropaganda, ihre Promotion im App-Store und Rezensionen wesentlich. Social Media spielt eine nachrangige Rolle punkto Verbreitung.



Darüber hinaus ist derzeit noch die Werbeakzeptanz unter den iPad-Nutzern für Werbung in den Medien, die sie auf dem Tablet-PC konsumieren, höher als für die Magazine und Zeitungen, die sie ebenfalls rezipieren. Sie nennen das iPad als den besten Mittler von Werbung an die Zielgruppe, die sie darstellen.