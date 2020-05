iPad-News kannibalisieren Print

78,6 Prozent verwenden mindesten 30 Minuten täglich um Nachrichten auf dem iPad zu lesen. Genauso viel Zeit wenden 52,5 Prozent für News im Fernsehen, 30,7 Prozent für Nachrichten in Sonntagszeitungen und 18,8 Prozent für Aktuelles in Tageszeitungen auf. 90 Prozent der iPad-Nutzer geben einer News-App dem Vorzug vor der Nutzung via Webbrowser.



iPad-User, die sich zwischen iPad und Zeitung entscheiden müssen, tun das zugunsten des mobilen Endgeräts. 58,1 Prozent, die sich derzeit beider Medienkanäle bedienen, erklärt, dass sie innerhalb von sechs Monaten ihr Zeitungsabo kündigen würden. 10,7 Prozent haben ihre Abonnements bereits gekündigt. Und 30,6 Prozent der iPad-Nutzer erklären keine Zeitungsabos kaufen zu wollen. Je intensiver die iPad-Nutzung umso höher ist die Aussicht, dass Menschen auch andere digitale News-Kanäle nutzen. Und umso geringer ist die Aussicht auf zusätzliche klassische Mediennutzung.