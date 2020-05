iPad-Leser überfliegen Inhalte

Grundsätzlich keine Unterschiede in der individuellen Nutzung beider Nachrichten-" Endgeräte" besteht bei der Lesedauer von Artikeln und Texten. Blickverlaufsmessungen ergaben sowohl in der Zeitung als auch auf dem iPad identische Verläufe auf den Texten.



Deutlicher sind die Unterschiede punkto Konzentration auf und Erinnerung an das Gelesene. Die Erinnerungsleistung ist nach der Print-Rezeption um 20 Prozent höher. Laut Miratech liegt sie bei den Zeitungslesern bei 90 und bei den iPad-Lesern bei 70 Prozent. iPad-Inhalte werden oberflächlicher konsumiert.