iPad erobert Haushalte

67 Prozent der in Deutschland, Russland, Ungarn, Finnland, Belgien und den Niederlande befragten Nutzern erklärten, dass ihre iPads zumindest von ihren Partner wie auch von ihren Kindern genutzt werden. 73 Prozent gaben an, dass sich aufgrund der Nutzung des Endgeräts ihr Laptop- und Desktop-Gebrauch verringerte. 38 Prozent reduzierten ihre Mobiltelefon-Nutzung.



In Russland und Ungarn wird das iPad doppelt so häufig im Beruf verwendet wie in den anderen vier Märkten.