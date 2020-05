euApple's iPad-Rollout in Europa beginnt. Der 28. Mai ist der erste Verkaufstag in den Märkten Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich und Großbritannien. Das Gerät kann in diesen Märkten ab morgen, dem 10. Mai, vorbestellt werden. In einer zweiten Welle, die für Juli geplant ist, wird der iPad auch in Österreich, Belgien, Irland, Luxemburg und den Niederlanden zu kaufen sein. In Deutschland wird das Einstiegsmodell 514 Euro kosten. atmedia.at