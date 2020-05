IP Österreich erweitert Inventar-Vermarktung

Weiters vermarktet das Unternehmen die Österreich-Nutzung von Shortform-Content auf den Portalen der Gruppe RTL.at, Vox.de und RTL2.at. In diese Umfelder platziert IP Österreich Pre- und MidRolls. Das Unternehmen beziffert die damit erreichte durchschnittliche Monatsreichweite von vier Millionen VideoViews.



Florian Skala, Verkaufleiter TV/Online von IP Österreich, spricht in dem Zusammenhang von der "zweiten Ausbaustufe unserer Online-Vermarktung" in dessen Rahmen "unser vermarktbares Inventar enorm gesteigert wurde" und die "Zielgruppen-Abdeckung" ebenfalls wuchs.