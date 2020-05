IOT Media launcht Aljadidah.com

atDie in Wien ansässige und Medieninhalte produzierende IOT Media launcht das Newsportal Aljadidah.com und veröffentlich darauf Nachrichten in arabischer Sprache. Das Unternehmen positioniert das Portal als "die erste Online-Frauenzeitung in Österreich". Vorläufer von Aljadidah.com ist das Portal IraqOfTomorrow, dem Namensgeber von IOT Media.