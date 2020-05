Investorakademie wird Messerscharf-Projekt

Die Wissensvermittlung erfolgt dabei via Videos, redaktionellen Beiträgen in den Medien der Styria-Gruppe, in Webinaren oder auch in Veranstaltungen, wie beispielsweise der erste Round-Table zum Thema Immobilien-Investment in Wien.



Messerscharf ist für die "didaktische Konzeption und Umsetzung der Akademie", das "Herzstück" dieser Projekt-Aufgabe, verantwortlich. Die Agentur erarbeitete für die Realisierung der Plattform gemeinsam mit den Akademie-Kooperationspartnern S Immo AG, IHL Immobilien, Bock Fuchs Nonhoff Rechtsanwälte und SKZ Moore Stephens eine Content-Strategie. Diese zielt auf die Vermittlung "spannender Inhalte für die Community" ab.