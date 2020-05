Internet- und Social-Media-Nutzung erreicht Sättigung

Bemerkenswert an der jüngsten Nutzungsanalyse ist, dass die 50plus-Generation, in der nachwievor erkleckliche Internet-Nutzungspotenziale liegen, derzeit nur stockend das Medium für sich entdecken. 50 Prozent der über 50-Jährigen in Österreich konnten sich bislang nicht für das Netz und seine Segnungen erwärmen. Eine ebensolche "digitale Kluft" tut sich auf niedrigen Bildungsniveaus auf.



So sind, wie Spectra ausweist, "nur 50 Prozent der Pflichtschul-Abgänger online". Während sich bei den 50plus-Nutzern, die Lücke durch den natürlichen Nachrückprozess aller Digital Immigrants und Digital Natives schließen wird, ist die Kluft auf Bildungsniveau-Ebene nicht durch einen natürlichen Prozess zu schließen und die dortige Internet-Fähigkeit oder Media Literacy nur durch andere Maßnahmen zu beseitigen.



Weiters zeigt der Spectra Internet Monitor, dass die Social Media-Nutzung "im allgemeinen und jene von Facebook im besondern enorm an Dynamik eingebüßt hat". Das Marktforschungsinstitut beziffert die gesamte networkende, österreichische Community auf 2,42 Millionen Menschen und Mitglieder. 2,7 Millionen Österreicher gelten als Social Media-Nutzer. Allerdings verflacht diese Wachstumskurve deutlich. Die Social Network-Nutzung stieg von 2011 auf 2012 "um ein bis zwei Prozentpunkt". Im Vergleichszeitraum waren hierfür "rund zehn Prozentpunkte" zu verzeichnen gewesen.



Die österreichische Facebook-Gemeinschaft beziffert Spectra mit "einer Million Menschen ab 15 Jahren".



In der Internet- und Social Media-Nutzung trifft das Institut eine Dreiteilung und Segmentierung der Österreicher ab 15 Jahren: "29 Prozent haben kein Internet im Haushalt; 33 haben Internet im Haushalt, nutzen damit jedoch keine Social Media-Anwendungen; 38 Prozent sind Social Media-Nutzer, die sich wiederum in 18 Prozent Light- und 20 Prozent Heavy-Nutzer gliedern lassen".



atmedia.at