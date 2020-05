Internet überholt TV

int // Im Juni 2010 könnte die Internet-Nutzung mit durchschnittlich 14,2 Stunden pro Woche die durchschnittliche Fernsehzeit von 11,5 Stunden in Europa überflügelt haben. Das ist eine griffige Prognose die Microsoft EMEA in der Studie "Europe Logs On" auf Basis der derzeitigen Wachstumstrends veröffentlicht. Oder: Im kommenden Jahr werden Europäer mehr als 2,5 Tage pro Monat das Internet nutzen. Und: Die Internet-Nutzung via PC wird von den heutigen 95 Prozent auf bis zu 50 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre zurück gehen. Spielkonsolen und Smartphones werden als Internet-Zugangspunkte gewinnen. atmedia.at - "Europe Logs On" hier zum Download