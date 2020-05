Internet- überholen TV-Spendings

uk // Eine historische Wegmarke setzt der britische Werbemarkt. Im ersten Halbjahr steigt der Online-Marktanteil auf 23,5 Prozent und liegt vor jenem für TV, der auf 21,5 Prozent fällt. Online profitiert vom Fall der TV-Werbeerlöse um 16,1 Prozent und vom eigenen Zuwachs um 4,6 Prozent. Wenig erfreulich ist die Entwicklung des britischen Gesamtwerbemarktes. Er geht im ersten Halbjahr dieses Jahres um 16,6 Prozent zurück. In Digital Marketing wurden in Großbritannien in den ersten sechs Monaten umgerechnet 1,9 Milliarden Euro investiert. Das Gesamtmarkt-Volumen beträgt umgerechnet 8,2 Milliarden Euro.