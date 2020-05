Internet stimuliert TV-Nutzung

de // 34 Prozent der Online-Intensivnutzer sehen auch viel fern. Jene Menschen die 180 Minuten und mehr das Web nutzen, konsumieren auch bis zu 300 Minuten TV-Inhalte. 16 Prozent der intensiven Webnutzer sogar mehr. IP Deutschland möchte damit auf die wechselseitige, kombinatorische Mediennutzung hinweisen. Das Fernsehen, so die interessegetriebene Analyse, steht im redaktionellen Bereich, für tagesaktuelles Geschehen, bei den Zuschauern an erster Stelle. Redaktionelle Inhalte im Web dienen zur Hintergrundinformation und um spontan auftretende Frage zu beantworten. Services stehen in der Webnutzung ganz oben.