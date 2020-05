Internet-Nutzung in Europa

euDie Internet-Nutzung in der Türkei, Großbritannien und den Niederlanden ist, gemessen am globalen und europäischen Durchschnitt, äußerst intensiv. In der comScore-Statistik MediaMetrix für Juni 2011 wird für Europa ein Durchschnittszeitwert von 26,1 und für die Welt von 23,1 Stunden pro Visitor errechnet. In den Niederlanden verbringen Menschen 34,1, in Großbritannien 33,0 und in der Türkei 31,1 Stunden online. Für Österreich errechneten die Statistiker 14,0 Stunden für das Monat.