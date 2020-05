Internet liefert dynamischtes Werbewachstum

Während Märkte wie Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien fortwährend rezessiv bleiben, schaffen die Märkte in Nord- und Zentral-Europa inklusive Österreich 2013 ein 0,2-prozentiges Wachstum und werden in den kommenden beiden Jahren mit 2-Prozent-Steigerungen prognostiziert.



Das Internet wird seiner bisherigen Wachstumsdynamik auch in den Jahren 2013 bis 2015 treu bleiben und in diesem Jahr mit 15,1 Prozent sowie in den beiden Folgejahren mit voraussichtlich durchschnittlich 14 Prozent Werbe-Investitionsanstieg reüssieren.



Hierin werden wiederum Display Marketing, aufgrund des Video-Ad-Booms, und Social Media, wegen des Involvement-getriebenen Brandings, als Wachstumstreiber ausgewiesen. Dabei spielen Mess- und Analysequalitäten eine wichtige Rolle für das Wachstum dieser Online-Werbesegmente.



Das Paid Search-Segment könnte im Schnitt pro Jahr 13 Prozent Wachstum erzeugen. Gründe hierfür sind Optimierung der vermittelten Produkt-Informationen und -Darstellungen in den Search-Ads, die verbesserte Lokalisierung von Suchergebnissen und die Erweiterung aller Mobile Search-Ebenen.



ZenithOptimedia nimmt an, dass der Internet-Anteil am globalen Werbemarkt von 18,0 im Jahr 2012 auf 23,4 Prozent im Jahr 2015 steigen wird. Der TV-Marktanteil bleibt gleich. Alle weitere Media-Gattungen wie Zeitungen, Magazine, Radio und Outdoor müssen mit Anteilsverlusten in unterschiedlichen Ausmaßen rechnen.