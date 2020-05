Internet, Identitäten und Lipizzaner

Eli Pariser, Autor und Board-Präsident von MoveOn.org, zerbricht sich weniger als Zizek den Kopf um das Sein und Werden der Privatheit im Internet-Zeitalter. Ihn beschäftigt das was auch die Kommunikations- und Medien-Industrie in Atem hält: die Aufmerksamkeit in der Ära der Digitalisierung.



Diesem "Öl der Informationsindustrie" droht auf gewisse Weise Zensur und eine Gesichtsfeld-Einengung. Pariser legte in der Spanische Hofreitschule jene Argumente dar, die sein Buch The Filter Bubble dominieren. Und zwar destillieren Suchmaschinen - der Blickwechsel zwischen Cohen und Pariser war während dessen Rede nicht auszumachen - aus den Suchanfragen und den damit verbundenen Algorithmen Suchergebnisse, die sich sukzessive dem semantischen Nachfrage-Kosmos des individuellen Client oder Rechners und den ihn nutzenden Menschen anpassen. Pariser: " Google übernimmt so Stück für Stück die digitale Realitätswahrnehmung von Menschen." Er nennt diese Realitäten "Bubbles". Und diese "Bubbles" produziert nicht nur Google. Sondern auch Facebook und Apple sind aufgrund ihrer Macht und ihrer proprietären Zugangskontrolle zu Inhalten wenn man so will Zensoren, macht Pariser aufmerksam.



Das hat Effekte auf die Identität und die Identitäten von Menschen. Das hat klarerweise auch konkrete Auswirkungen auf klassische Medien, auf die Politik, etc.



Pariser mahnt bei Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. ein, sich dieser Verantwortung bewußt zu sein und transparent zu machen, nach welchen Kriterien sie Informationen vorfiltern und verbreiten.



Gegen derartige Gatekeeper ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Deren Übermacht können nur mündige, medienkompetente Menschen und Internet-Nutzer etwas ausrichten.



Womit wir wieder bei Ametsreiters "Internet für alle" angekommen wären und die Spanische Hofreitschule voller Gedanken verlassen können.