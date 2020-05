Internationaler Deutscher PR-Preis ausgeschrieben

de, at, ch // Die Deutsche Public Relations Gesellschaft und das F.A.Z.-Insitut loben den Internationalen Deutschen PR-Preis 2009 aus. Die Einreichfrist für den in 24 Kategorien ausgeschriebenen Award läuft bis 30. April 2009. Die Verleihung erfolgt am 2. Oktober in Wiesbaden. Der Jury gehören unter anderen Alfred Autischer, Deputy CEO Trimedia International und Martin Bredl, Leiter Unternehmenskommunikation Telekom Austria TA AG sowie Präsident des Public Relations Verband Austria, an. Weiter Informationen und Anmeldung unter pr-preis.de.